Kurtulmuş'tan 'liste' açıklaması: Dört parti seçime nasıl girecek?

Yüksek Seçim Kurulu Heyeti, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vereceği İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıklarını denetledi. Yurtdışı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan'dan itibaren oy kullanabilecek.