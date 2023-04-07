|
Reklam
Reklam
Gündem

Kurtulmuş'tan 'liste' açıklaması: Dört parti seçime nasıl girecek?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek." açıklamasında bulundu.

14:37 . 7/04/2023 Cuma
Diğer
Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,
"Bu seçimlerde de listelerde önemli bir yenileme olacak"
dedi.
Kurtulmuş,
"İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek."
açıklamasında bulundu.

Bakanların milletvekili olması

"Bakanların milletvekili olması sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir kararıydı." diyen Kurtulmuş, "Aday gösterildikleri illerde ilave katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

Seçim beyannamesinde neler olacak?

6 Şubat'taki deprem Türkiye'deki öncelikleri değiştirdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçim kampanyasını gerçekleştiremezdik.

Beyannamede deprem sonrası yapılacaklara dair bilgiler de olacak.

Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde bir "bütüncül" bir programın uygulanması öncelikli hedefimiz.



#Numan Kurtulmuş
#AK parti
#seçim
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.