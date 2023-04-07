Kurtulmuş'tan 'liste' açıklaması: Dört parti seçime nasıl girecek?

Numan Kurtulmuş
Bakanların milletvekili olması
"Bakanların milletvekili olması sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir kararıydı." diyen Kurtulmuş, "Aday gösterildikleri illerde ilave katkıları olacak." ifadelerini kullandı.
Seçim beyannamesinde neler olacak?
6 Şubat'taki deprem Türkiye'deki öncelikleri değiştirdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçim kampanyasını gerçekleştiremezdik.
Beyannamede deprem sonrası yapılacaklara dair bilgiler de olacak.
Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde bir "bütüncül" bir programın uygulanması öncelikli hedefimiz.