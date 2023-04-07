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YSK'ya sunuldu: Dört parti seçime CHP listesinde giriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime gireceğini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuruda bulunuldu.

17:14 . 7/04/2023 Cuma
IHA
Arşiv

Arşiv

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listelerinden gireceklerini açıkladı. Erkek, "Daha önce Millet İttifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer 4 parti CHP listelerinden seçime girecek" dedi.

Kılıçdaroğlu milletvekili sözünden döndü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek partilerine "ittifak içinde ittifak" önerisinde bulunmuş, teklifi kabul edilmemişti. Öte yandan, yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partilere verdiği milletvekili sözünden döndüğü belirtilmişti. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. 10 ilin 7'sinde CHP, 3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.



#CHP
#YSK
#Deva Partsi
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