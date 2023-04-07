YSK'ya sunuldu: Dört parti seçime CHP listesinde giriyor

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listelerinden gireceklerini açıkladı. Erkek, "Daha önce Millet İttifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer 4 parti CHP listelerinden seçime girecek" dedi.