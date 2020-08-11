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ANKARA

Son dakika: Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor.

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PKK'dan kaçışlar devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.

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