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MARDİN

Mardin haberleri: Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de bir PKK'lı terörist teslim oldu: Jandarmadaki işlemleri sürüyor

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığının ikna çabaları sonucu bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist G.A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurlarınca ülke içinde ve dışında terör örgütü PKK/KCK/PYD içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteğiyle ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor.

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Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda "Deniz Rüzgar" kod adlı terörist G.A.A. ikna edilerek Nusaybin ilçesinin Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İstanbul'dan Irak'ın kuzeyine giderek 2016 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan G.A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Terörist G.A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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