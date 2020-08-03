PKK'da çözülme devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda bir terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına verdiği destekle Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123 oldu.