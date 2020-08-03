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Gündem PKKda çözülme devam ediyor Bir terörist daha teslim oldu
POLİTİKA

PKK'da çözülme devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda bir terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Bir terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu.
Bir terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
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PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

2014'te PKK'ya katılmıştı

Bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına verdiği destekle Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
GÜNDEM
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123 oldu.

İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu
GÜNDEM
İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
GÜNDEM
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
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Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.


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