Dışişlerinden Yunanistan'a tepki: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ile görüşmüş, sonrasında ise açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalarında Türkiye'ye yönelik algı operasyonu yapmaya çalışarak 'şikayetlerde' bulunan Dendias'a Dışişlerinden sert tepki geldi.

'BU KIŞKIRTICI SÖYLEM KOMŞULUK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

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'DİYALOG YERİNE GERGİNLİĞİ TERCİH EDİYORLAR'

Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

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'BÖLGEDE TEHDİT VARSA YUNANİSTAN'DAN KAYNAKLANIYOR'

Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."