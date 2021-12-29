Türkiye'nin Meis açıklaması sonrası Yunan bakandan skandal ifadeler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek, "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar." demişti. Bu açıklama Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos küstah ifadeler kullanarak, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin" dedi.

Abone Ol