Dünya Forbes Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
AMERİKA

Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
Türk donanması Dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

SAFFET ÖZDEMİR

Dünya basınında Türk donanmasına yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Yunanistan ile Türk donanmasını karşılaştırarak Türkiye’nin donanmadaki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı.

"Yunanistan’ın yeni gemilere ihtiyacı var"

“Yunanistan, Türkiye'ye Ayak Uydurabilmek İçin Donanmasını Yükseltmeye İhtiyaç Duyacak” başlıklı Paul Iddon imzalı yazıda başta TCGG olmak üzere Türk donanmasının her yıl hedefine yeni bir tanesini ekleyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak. Atina, rakibi Türkiye'nin hızla büyüyen deniz gücüne karşı koymak için daha yeni ve daha modern savaş gemilerine ihtiyaç duyacaktır. Yunanistan, her yıl önemli ölçüde büyüyen ve gelişen Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez."

Dergide Türkiye’nin gelecek yıllardaki donanma planlarından bahsedilirken Yunanistan’ın Türkiye’nin artan deniz gücüne karşı önlem alması gerektiği ifade edildi.

"Türkiye her yıl bir tane ekleyecek"

Türk donanmasına ilişkin şu bilgilere yer verildi: 23 Ocak'ta Türkiye, yerel olarak inşa edilen ilk çok amaçlı fırkateyni olan TCG İstanbul'u denize indirdi. İstanbul 2023 yılında Türk Deniz Kuvvetleri teslim edilecektir.I sınıfı fırkateynler, yerel olarak yapılmış 16 hücreli MDAS dikey fırlatma sistemi (henüz belirlenecek toplam 64 karadan havaya füze) dahil olmak üzere silah sistemlerine sahip olacak; Türkiye şu anda altı yeni Type-214 havadan bağımsız tahrikli denizaltı inşa ediyor ve 2022 ile 2027 yılları arasında Donanmasına her yıl bir tane eklemeyi hedefliyor.

TCGG Anadolu
TCGG Anadolu

"Deniz gücünü sergilemekten çekinmiyor"

  • Türkiye, müthiş deniz gücünü sergilemekten çekinmedi. 2019 yılında 100'ün üzerinde Türk Donanması gemisi, filonun modern tarihinin en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Türkiye çevresindeki üç denizde eş zamanlı tatbikatlara katıldı.

"Atina Türkiye'nin gücünün farkında"

"Atina, Türkiye'nin artan deniz gücünün ve tartışmalı sular ve doğal kaynaklar üzerindeki iddialarını daha güçlü ve agresif bir şekilde ortaya koyma konusundaki artan isteğinin kesinlikle farkında. Atina nihayetinde ne yapmayı seçerse seçsin, donanmasının, deniz gücü dengesinin kararlı bir şekilde Ankara'nın lehine değişmesini önlemek için daha büyük ve giderek daha sofistike rakibine ayak uydurmak için önemli tedariklere ve yükseltmelere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı."

Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak
GÜNDEM
Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak

Türkiye'den denizlere 7 bin tonluk kalkan: Balistik füzelere karşı koruyacak
FOTOĞRAF 22
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Milli korvet ve firkateynlerin ardından vites yükselten Türk Deniz Kuvvetleri, ciddi bir güç çarpanı olarak donanmaya hizmet edecek olan muhriplere gözünü dikti.
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Milli Gemi (MİLGEM)&nbsp;projesinin 3. fazında Türkiye'nin&nbsp;ilk milli hava savunma muhribi TF-2000&nbsp;için üretim hazırlıkları yapılıyor.
Title
40 yaşını dolduran Gabya sınıfı firkateynlerin yerini alması beklenen&nbsp;gemide&nbsp;ilk teslimat tarihi ise 2027 yılı&nbsp;olarak planlanıyor.
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TF-2000 fırkateyni dünyada ‘Balistik füzelere karşı koruma Bölge Hava Savunma Gemileri’ sınıfında değerlendiriliyor.
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Bu gemilerden dünya üzerinde 13 ülkede&nbsp;toplamda 151 adet&nbsp;mevcut. En çok bu alandaki&nbsp;gemi ise&nbsp;ABD donanmasında yer alıyor.
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7 bin tonluk TF-2000’ler, silah sistemleri, sensör ve radar donanımları ile kendi sınıfındaki en gelişmiş platformlardan biri olacak.&nbsp;
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Denizi bir kalkan gibi kullanacak TF-2000 HSHM; çeşitli güdümlü mermilerin, anakaraya ulaşmadan tespitini ve imhasını gerçekleştirecek.
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Hava soluyan hedeflere karşı etkili olacak TF-2000 muhripleri, balistik füzelerin imhasını gerçekleştirmeyecek olsa da tespiti için de önemli rol oynayacak.
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166 metre boya, 21.5 metre genişliğe, 5.4 metre drafta, 8.500 ton deplasmana, 28+ knots azami sürate ve 18 knots intikal süratine sahip olmaları planlanan TF-2000 muhripleri, MİLGEM Programı’nın en yüksek deplasmanlı gemileri olacak.
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Gemi; azaltılmış radar kesit alanı, sualtı akustik, manyetik ve kızılötesi ize de&nbsp;sahip olacak.
Title
Öte yandan&nbsp;Türk ordusunun rüya projesi&nbsp;olarak da adlandırılan&nbsp;TF-2000'in beyni de&nbsp;hazır.
Title
Gemide, ağ destekli harekat yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren, bütünleşik karar destek sistemleri ile taktik karar vericinin süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıracak milli ve yerli olarak geliştirilmiş GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi&nbsp;kullanılacak.
Title
GENESİS ADVENT sayesinde komutan, tek bir gemiden diğer tüm gemilerin silah sistemlerini kontrol edebilecek.
Title
Dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa’nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında yer alan TF-2000, aynı anda bir çok görevi yerine getirebiliyor.
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TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip edip 3 boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi bulunacak.
Title
Erken uyarı ve istihbarat için gemide mutlaka bulunması gereken Çok Maksatlı Faz Dizinli Radar yani 'ÇAFRAD' için ASELSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK ortaklaşa çalışıyor.&nbsp; Bu yıl içerisinde ÇAFRAD’ın bitmesi ve testlerine başlanması hedefleniyor.<br>Menzilinin 450+ km olması&nbsp;öngörülen&nbsp;ÇAFRAD’ın bitişinden itibaren gemi tasarımı da&nbsp;son halini alacak.
Title
250+ km menzildeki hedefe ateşlenebilen milli gemisavar füzesi Atmaca, torpido savunma füzesi TORK ve deniz-kara unsurlarını 1000-1500 km öteden vurabilen yerli Gezgin füzesini taşıyacak TF2000 fırkateyni, bunlarla birlikte birçok farklı&nbsp;mühimmatla da teçhiz edilebilecek.
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Bağlı bulunduğu deniz görev grubu veya bir bölgenin hava savunmasını üstlenecek olan TF-2000&nbsp;savaş gemisinden dört adet üretilmesi düşünülüyor.<br>Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.
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Cumhurbaşkanlığı&nbsp;Savunma Sanayii Başkanı&nbsp;Prof. Dr. İsmail DEMİR, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili geçtiğimiz günlerde&nbsp;önemi açıklamalarda bulundu.<br>TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin ihalesine çok yakında çıkılacağının müjdesini veren Demir,&nbsp;&nbsp;''Sivil mi yoksa askeri tersanede mi inşa edeceği şu an için belirsiz. Teklifleri alacağız.” ifadeleri kullandı.
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Öte yandan&nbsp;Türkiye, Milli Gemi (MİLGEM) Programı’nda emin adımlarla yürüyor.&nbsp;<br>Bu kapsamda programın ilk fazını oluşturan ‘ADA Sınıfı Korvet Projesi’ kapsamında, dördüncü ve son gemi olan TCG KINALIADA (F-514) Korveti 2019 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
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Dört adet İ Sınıfı Firkateyn’in üretileceği ikinci faz kapsamında ise ilk firkateyn olan TCG İSTANBUL (F-514), Ocak 2021’de denize indirildi.<br>2023 yılında Türk Donanması’na teslim edilecek gemi için detay tasarım faaliyetleri devam ediyor.
Title
Ambargolar sebebi ile TCG İSTANBUL’da kullanılacak birçok silah sistemi, milli imkanlarla geliştiriliyor.<br>Atılan adımları&nbsp;değerlendiren savunma&nbsp;uzmanları ise&nbsp;Yunanistan’ın milli olmayan donanması ile Türkiye'nin&nbsp;karşısında duramayacağı görüşünü paylaşıyor.
Türkiye'den denizlere 7 bin tonluk kalkan: Balistik füzelere karşı koruyacak
Korvetler, fırkateynler ve denizaltılar ile Türk donanması tarihi bir dönem yaşarken sıra ise Türkiye'nin denizlerdeki kritik projesine geldi. İlk milli hava savunma muhribi için takvim belli oldu. Çok yakında ihaleye çıkılarak üretimine başlanacak gemiye yönelik değerlendirmede bulunan savunma uzmanları geminin denizlerde Türkiye'nin adeta bir kalkanı olacağının altını çiziyor.

Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
OYNAT 05:24
Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..
Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
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