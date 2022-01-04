Gündem Yunanistanda gizli silah paniği Türkiye gizlice nükleer ve kıtalararası silahlar mı geliştiriyor
ANKARA

Yunanistan'da gizli silah paniği: Türkiye gizlice nükleer ve kıtalararası silahlar mı geliştiriyor

Türkiye'nin savunma sanayisi Yunanistan'a korku salmaya devam ediyor. Türkiye'nin her savunma silahını yakından takip eden Yunanistan medyasında yer alan bir makalede bu kez de Türkiye'nin gizli silah programları yürütüyor olabileceği iddia edildi. Makalede, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalara atıfta bulunularak, 'Türkiye nükleer silah ve kıtalararası balistik füzeler mi geliştiriyor?' sorusu ortaya atıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistanda gizli silah paniği: Türkiye gizlice nükleer ve kıtalararası silahlar mı geliştiriyor
Yunanistan'da gizli silah paniği

Türkiye'nin savunma sanayii alanında çığır açan projeleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, komşu Yunanistan'ı panikletti.

Yunan medyasında yer alan bir makalede, Türkiye'nin görünenlerin dışında nükleer ve kıtalararası silahlar geliştiriyor olabileceği belirtildi.

Yunanistan'ın savunma alanında yayınlar yapan Defence Point haber portalında yayımlanan makalede, 'Türkiye'nin boru hattında başka gizli askeri programları var ve herhangi bir dış tehdidi ortadan kaldıran yeni yetenekler geliştiriyor. Bu, savunma sanayii başkanı İsmail Demir tarafından ifade edildi. 'Rakibi kim olursa olsun şaşırtacak silahlarımız olacağını açıkça söyleyebilirim. Yapacak çok işimiz var, hatta uzun bir yolumuz var ama Türkiye'yi kolay kurban olarak gören herkes pişman olacaktır" dedi. açıklamaları uzmanlar tarafından Türkiye'nin gizli silah ve savunma programları izlediğinin bir işareti olarak yorumlandı." ifadelerine yer verildi.

Makalede, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yabancı silah sistemlerinden kurtulmak için çalıştığı belirtilirken, dış savunma bağımlılığının %20'ye indirildiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER VEYA KITALARARASI SİLAHI VAR MI?

Makalede, 'Demir'in açıklamaları, muhtemelen Türkiye'nin savaş durumunda kullanabileceği füze sistemleriyle ilgili. Yetkili, Türkiye'nin Fransız-İtalyan Eurosam ile iş birliği içinde uzun menzilli bir füze programı yürüttüğünü kabul etti. Ancak, Türkiye'nin nükleer silahlar da dahil olmak üzere kitle imha silahlarına sahip olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füzeler geliştirmekten söz ettiği hatırlatılırken, Türkiye'nin nükleer silah edinmemek için dış baskıyı kabul etmediği de açıkça ifade edildi.

SIK SIK GÜNDEME GETİRİYORLAR

Türkiye'nin son yıllardaki politikalarından rahatsız olan Yunanistan'ın medyası, Türkiye'nin gizli silah programları üzerinde çalıştığını sık sık gündeme getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apopseis'te Dr. Konstaniua Apostolu-Katsaru imzasıyla yayımlanan bir başka makalede, Ankara'nın 'nükleer silahlara sahip olabileceği' iddia edilmişti.

Apostolu-Katsaru, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden, Rusya'da 'nükleer teknolojiler' üzerine eğitim alan öğrencilere ve Pakistan'la ilişkilere kadar çeşitli hususlara dikkat çekerek, Türkiye'nin bu alanda çalıştığını hatta bunu başarmış bile olabileceğini ileri sürmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki bir hitabında, 'Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı silah var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi."

Erdoğan konuşmasında, 'Şimdi hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de ne diyorlar? 'Sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanı başımızda İsrail. Var mı? Var. Ve bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ın gözü Türk zırhlılarında
GÜNDEM
Yunanistan'ın gözü Türk zırhlılarında

Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
DÜNYA
Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

Komşuda Akıncı İHA paniği
FOTOĞRAF 12
Title
Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.
Title
TÜRK İHA'LARINA KARŞI NELER YAPABİLECEKLERİNİ KONUŞTULAR<br><br>Star'ın haberine göre, Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı.
Title
Avrupa'da Türk İHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk İHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Title
ATİNA'DA \"TÜRK İHA\" PANİĞİ<br><br>Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin İHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın \"Türk İHA diplomasisine\" karşı panzehir aradığını yazdı.
Title
Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı;
Title
\"Türkiye'de Afrika zirvesi düzenledi. Etkinlikte Nijerya \"Türk teknolojisi\"ne olan ilgisini dile getirildi. Bu anlaşmaların uygulanması halinde Türkiye, Sahra Altı Afrika'ya taşınmaya başlamış olacak.\"
Title
AKINCI İHA'NIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek.<br>
Title
Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor.
Title
Türkiye'nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI'nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı..
Title
BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ<br><br>Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği<br>Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği<br>Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği<br>Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği<br>Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması<br>Çapraz Yedekli YKİ Sistemi<br>Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri<br>Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Title
Teknik Özellikler<br><br>Haberleşme Menzili: LOS<br>Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)<br>Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot<br>Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg<br>Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet<br>Havada Kalış: 27 Saat<br>Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg<br>Kanat Açıklığı: 12 mt.<br>Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EOIRLD ya da Çok Amaçlı AESA Radar<br>Yükseklik: 2.2 mt.<br>Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat<br>Uzunluk: 6.5 mt.<br>Yakıt Kapasitesi Tipi: 300 Litre Benzin<br>İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
Title
Komşuda İHA paniği
Komşuda Akıncı İHA paniği
Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Türkiye'nin AB ve NATO ülkelerine Türk İHA'ları satması sonrası Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türkiye'ye karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.

Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.
Kurala uymayana af yok

Kurala uymayana af yok

Pitbull ile yakalanan gence 14 bin 982 lira ceza kesildi.
İstanbulda korkutan artış

İstanbul'da korkutan artış

​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı.

Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.