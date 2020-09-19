Son dakika haberleri: Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu: 9 ayda teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldiğini belirtti.

Haber Merkezi 19 Eylül 2020, 09:07 Son Güncelleme: 19 Eylül 2020, 09:30 DHA