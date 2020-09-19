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Gündem PKKdan kaçan 3 terörist teslim oldu 9 ayda teslim olan terörist sayısı 157ye yükseldi
ANKARA

Son dakika haberleri: Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu: 9 ayda teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

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