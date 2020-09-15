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Gündem MSB duyurdu Sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristlerin inlerini bir bir yok etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik, teröristlerin inlerini bir bir yok etmeye devam ediyor.
Mehmetçik, teröristlerin inlerini bir bir yok etmeye devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!"

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.

MSB duyurdu: 320 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: 320 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Son 10 günde toplam 91 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB açıkladı: Son 10 günde toplam 91 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Üç terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB açıkladı: Son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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