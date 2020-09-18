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Gündem Terör örgütü PKKnın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHAlar tarafından etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın suikast timi olduğu değerlendirilen 2 terörist, mısır tarlasında sigara içerek gizlendi. İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen teröristler, etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta rutin arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen teröristlerin üzerinden örgüt içinde üst düzey ve tecrübeli PKK'lıların kullandığı M16 tüfek çıktı.

Haber Merkezi DHA
İnsansız Hava Aracı.
İnsansız Hava Aracı.

MİT ve Jandarma’nın 17 Eylül’de Şırnak’ın Silopi ilçesinde sınır bölgesinde gece saatlerinde yaptığı operasyonda terör örgütü PKK’nın suikast timi üyesi oldukları değerlendirilen iki terörist etkisiz hale getirildi.

  • Teröristlerin kamuflajlı şekilde gizlendikleri mısır tarlasında sigara içtikleri sırada, sınır bölgesini arama ve tarama faaliyeti yapan İHA tarafından tespit edildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütte üst düzey ve tecrübeli teröristlerin kullandığı M16 tüfeği ele geçirildi.

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SİGARA İÇİNCE FARKEDİLDİLER

Güvenlik uzmanlarından edinilen bilgilere göre, sınır bölgesinde rutin arama ve tarama faaliyetleri yürüten İHA’ların termal kamerasına Silopi’deki sınıra yakın bir mısır tarlasında küçük bir çift ışık kaynağı takıldı.

  • Bu ipucunun değerlendirilmesi sonrası saatlerce bölgeye odaklanan İHA’lar önce iki kişinin mısır tarlasında defalarca sigara içtiğini tespit etti. Ancak daha detaylı yapılan gözlemler sonucu ay ışığının da yardımıyla bu kişilerin terör örgütü PKK kamuflajı giydikleri, sırt çantası ile uzun namlulu silah taşıdıkları anlaşıldı. Bu kişilerin terör örgütü PKK mensubu olduğu kesinleştirildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı.

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SANSASYONEL VE BÜYÜK BİR EYLEM PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sonrasında ele geçirilen mühimmatla örgüt mensuplarının büyük ve sansasyonel bir eylem planladıkları anlaşıldı.

  • M16 silahların örgüt içinde üst düzey ve tecrübeli PKK mensuplarınca kullanıldığı belirtildi. Teröristlerin sırt çantalarında 2 adet M-16 tüfeğin yanı sıra, 300 mermi, keskin nişancı silahı, 4 adet el bombası, 7 adet RPG7 bombası, görüş dürbünü, yaklaşık 15 bin dolar ve bir adet aksiyon kamerası ele geçirildi.

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SALDIRIYI KAYDA ALACAKLARDI

Güvenlik uzmanları etkisiz hale getirilen teröristlerin yapacakları saldırıyı kayıt altına alıp, propaganda için yayınlamayı, 15 bin doları da bu iş için kendilerine yardım eden işbirlikçilere vermeyi planladıklarının değerlendirildiğini bildirdi.

Terör örgütünün hedefinde toplumda infial oluşturacak yüksek mevkide bir devlet görevlisi olabileceği değerlendiriliyor.

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