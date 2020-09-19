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İSTANBUL

CHP nöbet tutmamızı istemiyor

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, HDP’yi ziyaret eden CHP’lilere tepkisi sürüyor. PKK’nın kaçırdığı polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, CHP’nin nöbeti de engellemek istediğini söyledi. Kaya, CHP milletvekili Veli Ağbaba’nın, eşi Emine Kaya’ya “Sen orda oturuyorsun ama PKK senin oğluna zarar verebilir. Senin oğlun sana hakkını helal eder mi?” dediğini aktardı. Kaya, “Yani: eylemi bitir, çık git, demek istiyor” ifadesini kullandı.

Burak Doğan Yeni Şafak
Şehmus Kaya
Şehmus Kaya

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde 382 gün geride kaldı. 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eylemi süresince 16 aile yeniden evlatlarına kavuşurken, 147 aile nöbete devam ediyor. Aileler önce kendilerini, sonra da HDP’yi ziyaret eden CHP’lilere tepkili. 5 yıl önce Diyarbakır Lice’de PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya, CHP’nin Diyarbakır’daki evlat nöbetini desteklemek yerine engellemeye çalıştığını anlattı.

CHP’li Gönül Özer

‘EYLEMİ BİTİRİN’ DEMİŞ

Bir süre önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, eşi Emine Kaya’ya “Sen orada oturuyorsun ama PKK oğluna zarar verebilir. O zaman oğlun sana hakkını helal eder mi” dediğini aktaran Şeyhmus Kaya, “Yani orada eylemi bitir, çık git aradan demek istiyor. Ben de arayıp tepki gösterdim” dedi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki heyetin aslında HDP’lileri ziyarete geldiğini, formalite icabı çadıra da uğradığını kaydeden Kaya, “Onlar cezaevlerindeki teröristleri ziyaret ediyor, bizi de kandırıyorlar. Hakkımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.

Veli Ağbaba

CHP’YE GÜVENMİYORUZ

Muş’ta üniversite okurken kaçırılan Esra Özkan’ın ağabeyi Ali Özkan da 7 yıldır yüzlerinin gülmediğini anlattı. CHP’nin tutumunu bildikleri için bu konuda yardım isteme gereği bile duymadıklarını ifade eden Özkan şunları söyledi: “Birçok parti bize destek oldu ama Türkiye’nin en köklü partisi olduğunu öne süren CHP’den hiç destek görmedik. Eylemimiz 1 yılı devirdi, gelen giden olmadı. Aksine terörist cenazelerine gittiler. Ülkenin zararına ne varsa destek verdiler. Zaten çadırda onların bu sessizliğine karşı tepki oluşmuştu. Ziyaret sırasında da ‘Sizi istemiyoruz’ diyerek çadırdan kovdular. Biz CHP’nin samimiyetine inanmıyoruz. Onlara geçmişten beri güvenmiyoruz.”

Ali Özkan

HDP’den tehdit alıyor

  • Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini aktaran Şeyhmus Kaya, “Oğlum kaçırıldığında Selahattin Demirtaş’a söyledim, bana '10-15 güne bırakırlar' dedi. Hala bırakılmadı” şeklinde konuştu. 5 yıldır HDP/ PKK tarafından tehdit edildiğini belirten Kaya, oğlu kaçırıldığından beri yuvasının dağıldığını, yardım beklediklerini vurguladı.

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