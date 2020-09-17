Kaytan öldü iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in nokta operasyonları ile ağır darbeler yiyen PKK, örgütteki çöküşü yavaşlatmak için kayıplarını gizlemeye devam ediyor. Önceki gün sözde komutanlarından Dozdar Hamo’nun 1 yıl önce TSK’nın düzenlediği operasyonda öldüğünü duyuran örgütün, diğer bir elebaşı sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan da kayıplarda.

UZUN SÜREDİR KAYIP

Daha önce örgüte müzahir yayın organlarında sık sık boy gösteren Kaytan, uzun süredir görüntü vermiyor. Yerel kaynaklar Kaytan’ın Eylül 2019’da Türkiye’nin Kandil’e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğünü iddia ediyor. Öcalan’ın en yakınındaki isimlerden birisi olan Kaytan’ın bir süredir kayıplarda olduğunu teslim olan teröristler de doğruluyor. Teröristler, sözde ideolojik eğitim ve motivasyon sorumlusu ‘Fuad’ kod adlı Kaytan’ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini teyit etti. PKK’nın, moraller bozulmasın diye üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

GÜNDEM 17 ilde şafak operasyonu: PKK propagandası yapan terörist hacker çetesi çökertildi

CANLI BOMBA EĞİTMENİ

Kaytan örgüt için çok önemli bir isim. Abdullah Öcalan’la birlikte PKK’yı kuran 6 isimden birisi olan Kaytan, PKK/KCK sözde Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi ve Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranıyor. Kaytan Öcalan’dan sonra örgütün ideolojisinin şekillenmesinde rolü olan isim olarak biliyor. Bir dönem örgütün canlı bomba ve sözde özel kuvvet unsurlarının eğitimini de yine Kaytan yaptı.

ADAM ÖLDÜRDÜ SERBEST KALDI

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurtdışına kaçan Kaytan, Almanya ve Fransa’dan sığınma talebinde bulundu. Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994’de yargılandığı Almanya’da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakıldı. Buradan Lübnan’a geçen Kaytan, Öcalan ile birlikte teröristlerin ideolojik eğitimiyle ilgilendi. Kaytan, PKK tarafından çekilen ve yurt dışında yayınlanan çok sayıda sözde belgeselde de boy gösterdi.

REKLAM