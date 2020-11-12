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ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

DEAŞ'a 3 ilde ortak operasyon: 24 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a elaman ve malzeme temin eden kişilerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

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24 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 zanlı yakalandı.

  • Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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