DEAŞ'a 3 ilde ortak operasyon: 24 şüpheli gözaltına alındı

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Eminevim geleceğe nefes ol kampanyasına 100 bin fidan bağışladı

Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla destek veren Eminevim, geleceğin yeşil Türkiye’sine 100 bin fidan bağışı ile sahip çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol töreninde 100 bin fidan için imzalar atıldı.