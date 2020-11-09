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Gündem İstanbulda gece yarısı 11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu 17 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul’da gece yarısı 11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen yabancı uyruklu üyelerine operasyon düzenlendi. Gece yarısı eş zamanlı yapılan baskında 17 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunmak amacıyla farklı tarihlerde yurda giriş yapan yabancı şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

  • Soruşturma kapsamında TEM Şube ekipleri gece yarısında İstanbul’un 11 ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İHA
DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME

Bu adreslerden biri olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir eve özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak eve girdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İHA
Ekipler İstanbul’un 11 ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl genelindeki aramaların ardından 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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