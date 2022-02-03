Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

​Coşkun Başbuğ TVNET'te açıkladı: ​Operasyonun ismi neden Kış Kartalı?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında Irak ve Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Kış Kartalı Harekatı ile ilgili konuştu. Harekatın isminin ABD'ye mesaj vermek için 'Kış Kartalı' olduğunu belirten Başbuğ, 'ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor.' ifadelerini kullandı.