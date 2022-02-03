Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 00.03'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin 13.20 km derinlikte olduğu belirtildi.
- Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.
Bakan Koca: Antalya ve Mersin'de hissedildi
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun." dedi.