Gündem Kıbrıs açıklarında 51 büyüklüğünde deprem
ANTALYA

Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kıbrıs Adası açıklarındaki depremin 13.20 km derinlikte olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem​
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AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 00.03'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin 13.20 km derinlikte olduğu belirtildi.

  • Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Bakan Koca: Antalya ve Mersin'de hissedildi

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

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