Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

BİNGÖL VASİLİ EKİNCİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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