Gündem İstanbulda da hissedildi Balıkesirde 47 büyüklüğünde deprem
İSTANBUL

İstanbul'da da hissedildi: Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir Dursunbey olduğunu ve büyüklüğünün 4.7 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

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Son dakika haberi: İstanbulda deprem mi oldu? Son depremler listesi
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU: MERKEZ ÜSSÜ BALIKESİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremin Balıkesir Dursunbey merkezli olduğunu ve büyüklüğünün 4.7 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Saat 22.31'de yaşanan deprem, yerin 11.49 kilometre altında meydana geldi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine intikal eden bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Bakan açıklamasında, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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