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Gündem Ayasofyanın statüsüne Türkiye karar verir ABD ve Yunanistanın taleplerinin hukuki karşılığı yok
POLİTİKA

Son durum... Ayasofya cami olarak ibadete açılacak mı? Yunanistan'ın başvurusu ne anlama geliyor?

Ayasofya'nın statüsüne Türkiye karar verir: ABD ve Yunanistan'ın taleplerinin hukuki karşılığı yok

Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin vereceği karar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yakından takip ediliyor. Yunanistan hükümetinin Ayasofya'nın statüsü ile ilgili taleplerini TVNET canlı yayınında değerlendiren Uluslarararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Bu taleplerin hiçbir hukuki mesnedi yok. Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ve egemenliği içerisinde olan bir yapı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Selami Kuran, Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmaların hukuki boyutunu değerlendirdi.
Prof. Dr. Selami Kuran, Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmaların hukuki boyutunu değerlendirdi.

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı uzun süredir tartışma konusu. Danıştay'da görülen soruşturma bitti. Kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

TVNET canlı yayınında Danıştay'ın kararının perde arkası ve sürecin uluslararası boyutları da ele alınıyor.

Marmarara Üniversitesi'nden Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya'nın statüsü ile ilgili yapılan açıklamaları değerlendirerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı UNESCO'ya giderek hem statünün korunmasına hem de tapu değişikliği talep etti. Bu taleplerin hiçbir hukuki mesnedi yok. Tabi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde ve egemenliği içerisinde bulunan bir yapı." bilgisini paylaştı.

Türk halkı Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını istiyor.

AYASOFYA'NIN STATÜSÜNE TÜRKİYE KARAR VERİR

Ayasofya'nın statüsü ile ilgili karar verecek mercinin Türkiye olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kuran, "ABD ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yapmış oldukları beyanlar uluslararası hukuk ve siyaset açısından kabul edilemez şeylerdir. Türkiye'den ilgili makamlar buna yanıt vermiştir." dedi.

Ayasofya duruşması TVNET'te tartışılıyor: Danıştay bu kararla topu siyasete atıyor
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Ayasofya duruşması TVNET'te tartışılıyor: Danıştay bu kararla topu siyasete atıyor

DÜNYA KÜLTÜREL MİRASINDA KALMAYA DEVAM EDER

Ayasofya'nın cami olarak dönüştürülmesi Dünya Kültürel Mirası'nda çıkarılacağı anlamına gelmez diyen Kuran, şu bilgiyi paylaştı:

  • "1962 UNESCO Kültürel Varlıkların Korunmasına Yönelik Sözleşme'nin ilgili devletlere getirdiği yükümlülük, sadece bu kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması ilkesine bağlı olarak kullanım statüsünün ne olacağına dair karar vermesidir."

Ayasofya duruşması bitti: Karar neden 15 gün içinde açıklanıyor?
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Ayasofya duruşması bitti: Karar neden 15 gün içinde açıklanıyor?

Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Mahkeme kararı daha sonra açıklayacak
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Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Mahkeme kararı daha sonra açıklayacak

AYASOFYA CAMİ OLARAK AÇILACAK MI?

Danıştay'ın 15 gün içerisinde yazılı açıklama ile kararı açıklayacak olmasına da değinen Kuran, "Danıştay'ın bir yapının statüsünün belirlenmesi noktasında yargı yetkisi yoktur. Özellikle biz daha önce 2012-2015 yılında açılan davalarda baktığımızda, Danıştay'ın almış olduğu kararlarda müze olarak kullanılmasının 'hukuka aykırı olmadığı' konusunda karar vermiştir. Yüksek mahkemenin asli görevi esasen hukuki kararın 'hukuka uygun olup olmadığını' tespit etmektir. Takdir yetkisini kullanmak tamamen idarenin yetkisindedir" dedi.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.


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