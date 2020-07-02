Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ayasofya duruşması bitti Karar neden 15 gün içinde açıklanıyor?
POLİTİKA

Ayasofya cami olacak mı: Ayasofya duruşması bitti

Ayasofya duruşması bitti: Karar neden 15 gün içinde açıklanıyor?

Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin Danıştay'da görülen duruşma sona erdi. Danıştay 10. Dairesi kararı 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklama kararı aldı. Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan hukukçular, kararın 15 gün içerisinde açıklanacak olmasının idari mahkemelerin yargılama kanunu çerçevesindeki rutin bir uygulama olduğuna işaret ediyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye, Ayasofya ile ilgili Danıştay'ın vereceği karara kilitlendi.
Türkiye, Ayasofya ile ilgili Danıştay'ın vereceği karara kilitlendi.

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Danıştay 10. Dairesi'nde görülen tarihi duruşmada, Ayasofya'nın statüsüne ilişkin kararın 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklanma kararı alındı.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı, Danıştay'ın 15 gün içerisinde kararı yazılı olarak açıklayacak olmasının idari yargılama usul çerçevesindeki bir durum olduğunu söyledi.

Danıştay'ın yargılama süreci ile ilgili bilgi veren Sarı, şu bilgileri paylaştı.

  • "Danıştay'ın duruşma açması ve karar vermesine ilişkin vermesine ilişkin usul düzenlenmiştir. İdari yargıda yapılan bu tür duruşmalar öncelikle olarak, tarafların sözlü olarak iddia ve savunmalarını ifade etmelerine ilişkin bir düzenlemedir. Neticede mahkemenin kararını açıklaması hemen duruşmanın akabinde olmak durumunda değil. Genel olarak duruşma yapıldıktan sonra heyet, kararın açıklamak üzere bir gün tayin edebilir ya da gün tayin etmese dahi idari yargılama kanununa göre 'yazılı yargılama' esası geçerlidir. Yani taraflar dilekçeleriyle iddia ve savunmaları ile ortaya koyarlar, duruşma açıldığında da sadece sözlü olarak tarafların beyanları dinlenir. Heyetin 15 gün sonra kararını yazacak olması, idari yargılama usul kanunu çerçevesindeki bir durumdur."

Türkiye halkı Ayasofya'nın cami olarak açılmasını istiyor.

AYASOFYA DURUŞMASI BİTTİ

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise 15 günlük sürenin bağlayıcı olmadığını belirterek, "En geç 15 gün içerisinde açıklanması gerekir. Mürafaalı bir duruşma talebi olmuş davacıların. Bu anlamda 15 gün bağlayıcı bir süre değil. Mürafaa yapıldığında mahkeme bu konuda dosyaya hakimdir, dosyayı incelemiştir. Bir kanaate varılmıştır diye bakılır, belli noktalarada tereddütleri olabilir, bunların da duruşmaları yapılır. Tarafları davet eder ve yeniden dinler. Ama heyet zaten dosyaya hakimdir" bilgisini paylaştı.

AYASOFYA CAMİ OLACAK MI?

Danıştay, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 89 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak. İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” deniliyor.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
OYNAT 00:00
86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.


Abone Ol Google News
Danıştay topu siyasete atıyor

Danıştay topu siyasete atıyor

​Ayasofya kararı TVNET canlı yayınında tartışılıyor.
Karar neden 15 güniçinde açıklanacak?

Karar neden 15 gün
içinde açıklanacak?

​Türkiye Danıştay'dan gelecek karara kilitlendi.
Ayasofyaduruşması bitti

Ayasofya
duruşması bitti

​Danıştay'da görüşülen davaya ilişkin karar daha sonra açıklanacak.
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı

AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı

"Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek çıkılır."

​Fetih'ten sonra Ayasofya'daki ilk cuma namazında sevinç feryatları kopmuştu...

Kırk yıl boyunca bir odada ölüm korkusuyla yaşadı.

Çin'in toplama kamplarındaki insanlık suçu ürünlerine el konuldu.

​Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı netleşiyor.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki.

​Yakalanan kapkaç çetesi üyesinden şaşkına çeviren ifade.

​Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor.

​Beşiktaş yönetimi transfer için harekete geçti.

​Hindistan kontrolündeki bölgeden korkunç kare.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.