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Gündem Danıştaydaki Ayasofya duruşması bitti Mahkeme kararı daha sonra açıklayacak
POLİTİKA

Son dakika: Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Ayasofya ibadete açılıyor mu?

Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Mahkeme kararı daha sonra açıklayacak

Danıştay, Ayasofya'nın statüsüne ilişkin kararını yazılı olarak açıklayacak. Merakla beklenen Ayasofya ibadete açılacak mı sorusu 15 gün içinde yanıt bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Danıştay 1934’te müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılıp açılmayacağına karar verecek. Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin merakla beklediği kararı yasa gereği bugün ya da takip eden 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • Bugünkü duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı. Danıştay, Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal ederse Ayasofya 89 yıl sonra yeniden cami olacak.

İPTAL EDERSE TEKRAR CAMİ OLACAK

Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti. Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

  • Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 89 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak. İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” deniliyor.

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