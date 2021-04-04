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POLİTİKA

Tansu Çiller: Milli iradeyi hedef alan bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur

Eski Başbakan Tansu Çiller'den, emekli amirallerin imzaladığı skandal bildiriye ilişkin tepki dolu bir açıklama geldi. Çiller, "Milletimizin iradesine dayalı demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ilelebet yaşaması için vazgeçilmezimizdir. Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi darbeler mezarlığına mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Tansu Çiller: Milli iradeyi hedef alan bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur
Tansu Çiller

Eski Başbakan Tansu Çiller, darbe çağrışımlı bildiriye imza atan emekli amirallere tepki gösterdi. Çiller yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrasında Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını belirterek, şunları kaydetti:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BEKASI VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

"Artık darbe iklimi çağrışımları milletin sinesine çarpar, parçalanır. Milletimizin iradesine dayalı demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ilelebet yaşaması için vazgeçilmezimizdir. Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi darbeler mezarlığına mahkumdur. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğinde tek doğru yol, milli iradenin üstünlüğüne dayalı, evrensel değerlerle donatılmış demokrasimizdir."

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Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

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KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada ayrıca basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

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Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, 'PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


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