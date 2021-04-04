Fahrettin Altun: Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlattığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı “hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla” re'sen soruşturma başlattı.



Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2021

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