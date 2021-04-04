Gündem Fahrettin Altun Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek
POLİTİKA

Fahrettin Altun: Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin sadece imzacıların değil, onları cesaretlendirenin de hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun: Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlattığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek" değerlendirmesinde bulundu.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma
GÜNDEM
Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert yanıt: Rütbeleri sökülmeli
GÜNDEM
Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert yanıt: Rütbeleri sökülmeli

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki: Biz buradayız!
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki: Biz buradayız!
Abone Ol Google News
Aynı kadın yine olay çıkardı

Aynı kadın yine olay çıkardı

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.
Beyaza büründü

Beyaza büründü

Deniz yüzeyinde korkutan görüntü.
Yok olma tehlikesi

Yok olma tehlikesi

Gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybediyor.

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert tepki.

103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı mesaj.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.

Sızan veriler satışa çıktı bile

Sızan veriler satışa çıktı bile

​Türkiye nüfusunun dörtte birinin bilgileri korsanların elinde.

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri uyardı.

Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.

​İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan emekli amirallere destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.