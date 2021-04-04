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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki :Biz buradayız

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar, 103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı, “biz buradayız” mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlardan ortak tepki :Biz buradayız
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki üstüne tepki yağıyor.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD sosyal medyadan tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:


103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
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103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
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Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.

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