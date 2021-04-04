İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki :Biz buradayız

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki üstüne tepki yağıyor.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD sosyal medyadan tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
Biz buradayız!
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/28ul72yXut
Biz buradayız!
Biz buradayız!
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/J2pirKaWm5
Biz buradayız!
Biz buradayız!
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/Lap85pdKwF
Biz buradayız!
Biz buradayız!
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/7p68qqxIlg
Biz buradayız!