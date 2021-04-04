İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki :Biz buradayız

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki üstüne tepki yağıyor.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD sosyal medyadan tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/28ul72yXut — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/J2pirKaWm5 — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/Lap85pdKwF REKLAM April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/7p68qqxIlg — A F A D (@AFADBaskanlik) April 4, 2021