Gündem Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti Darbe imalı bildiriye resen soruşturma
POLİTİKA

Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye resen soruşturma
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Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi;

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;
  • 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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