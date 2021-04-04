Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma

Gündem

Meteoroloji 4 Nisan için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.