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ORDU

Tarih belli oldu: Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak

Tarih belli oldu: Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasını 23 Aralık'ta yapacak.

Haber Merkezi DHA
Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek.
Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek.

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, cuma günü mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

  • Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması ise 23 Aralık'ta başlayacak. DHA'nın edindiği bilgilere göre Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 10.00'da görülmeye başlanacak.

Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek, SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Van'daki tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden duruşmaya görüntülü olarak bağlanacak.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
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Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Suçlu kişilik pişman değil, öldürmekten memnun

Katil zanlısı Arduç hakkındaki 13 sayfalık iddianamede, Arduç'un "suçlu kişiliği, suçu işleyiş amacı, maktulün daha önce hiç tanımadığı, rasgele seçtiği bir kişi olması, savunmasında pişman olmadığını ve Ceren Özdemir'in ölmesinden memnun olduğunu söylemesi, yakalanması sonrası kendisini linçten kurtaran polis memurlarına karşı da öldürme amacıyla bıçakla saldırıda bulunduğu vurgulandı. İddianamelerde Arduç'un kan donduran ifadeleri de ayrıntılarıyla yer aldı. Katil zanlısının ifadeleri şöyleydi:

Arduç "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm."

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.


"Öldürüyorum, memnun oluyorum"

Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı: Ceza indirimi istenmedi
GÜNDEM
Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı: Ceza indirimi istenmedi

Önce silah ve eter aramış

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

Kedileri öldürmüş

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

DNA incelemesi şişe kapağından yapıldı

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

Savcılık firar bildirimi yapmış

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.


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