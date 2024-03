TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahili’nde gençlerle bir araya geldi: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuştur

"Her biriniz kendi şahsi hayatınızla ilgili hedeflerinizi, geleceğinizi en güzel şekilde hayal ederek yola çıkacaksınız. İnanıyorum ki bu salondaki arkadaşlarımızın içinden dünya çapında uzay çalışmaları içinde olan nice bilim insanları çıkacak, mimaride, sanatta, edebiyatta, teknolojide, sosyal bilimlerde, sporda en üst düzeyde nice insanlar çıkacak. Velhasıl her birinizin kendi hayatınızla ilgili hayallerinizi kuvvetlendirmeniz, güçlendirmeniz ve bu istikamette yürümenizi bekliyoruz. Her birinizi yakın gelecekteki kişisel başarılarınız dolayısıyla şimdiden tebrik ediyorum. İkinci hayal kurmamız gereken durum ise ülkemizi, Müslüman toplulukları, Müslüman milletleri nerede görmek istiyoruz? Bu hayaller çerçevesinde adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz."