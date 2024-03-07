TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahili’nde gençlerle bir araya geldi: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuştur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere gittiği Fildişi Sahili’nde temaslarına devam ediyor.





Kurtulmuş, Abdijan şehrindeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi’nde ICYF tarafından düzenlenen “Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü” konulu toplantıda gençlerle bir araya geldi.





Yaklaşık 750 kişinin katıldığı toplantıda, Kurtulmuş, ilahiler ve marşlarla karşılandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Afrika gençliğinin küresel zorlukların ve eşitsizliklerin çözümünde önemli bir rol oynadığını belirterek, “Türk dış politikasının vizyonunu temsil eden ve aynı zamanda Türk siyasetinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle büyük bir liderlik örneği olan Numan Kurtulmuş’un toplumda değişim yaratacak gençlerin hayatlarına örnek bir ışık tutacağına inanıyorum” dedi.





ICYF olarak gençlerin, ülkelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmada hayati rolleri olduğunu vurgulayan Ayhan, dünyanın farklı yerlerinde gençlik buluşmaları düzenleyerek, gençler ve siyasetçiler arasında etkileşimi arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Sahra Altı Afrika’da dünyanın en genç nüfusunun bulunduğuna, %70’inin 30 yaş altında olduğuna dikkat çeken Ayhan, Afrikalı gençlere yönelik girişimcilik ve mesleki eğitim programları başlatıldığını belirtti. ICYF’in ayrıca Müslüman gençlerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini artırmalarını teşvik etmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın akademik simülasyonu olan Model İİT Kulüpleri aracılığıyla kapasite geliştirme projeleri hayata geçirdiğini, Afrika'da 92 yeni MOIC kulübü olmak üzere 62 farklı ülkeden toplam 550 MOIC kulübü oluşturulduğunu anlattı.





“Vazifemiz geçmişin ihyası, geleceğin inşasıdır”





TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Fildişi Sahili’nde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, toplantı için ICYF Başkanı Taha Ayhan ile Müslüman Öğrenciler Birliğine ve Batı Afrika Müslüman Öğrenciler Topluluğuna teşekkür etti.





Kurtulmuş, dünyanın çok sancılı, büyük savaşların, büyük çatışmaların, insanlık dramlarının, iklim felaketlerinin, açlığın, susuzluğun, yoksulluğun yaşandığı zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu gidişatı içerisinde İslam ülkelerinin durumunun hiç de iyi olmadığını söyledi.





Kriz dönemlerinin söyleyecek sözü olanlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu çerçevede dünyada bugün yaşanan krizlerin, kaosların tamamına yakını, modern Batı düşüncesinin ve Batı’nın son iki asırdır dünyadaki hakimiyetinin sonucudur. Bunun için şunu çok rahat söyleyebiliriz ki artık insanlığın hayrına olan sözü söyleme sırası Müslüman dünyasına ve mazlum milletlere gelmiştir. Bizim vazifemiz, geçmişin ihyası, geleceğin inşasıdır” diye konuştu.





Kurtulmuş, insanlığın geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:





"Her biriniz kendi şahsi hayatınızla ilgili hedeflerinizi, geleceğinizi en güzel şekilde hayal ederek yola çıkacaksınız. İnanıyorum ki bu salondaki arkadaşlarımızın içinden dünya çapında uzay çalışmaları içinde olan nice bilim insanları çıkacak, mimaride, sanatta, edebiyatta, teknolojide, sosyal bilimlerde, sporda en üst düzeyde nice insanlar çıkacak. Velhasıl her birinizin kendi hayatınızla ilgili hayallerinizi kuvvetlendirmeniz, güçlendirmeniz ve bu istikamette yürümenizi bekliyoruz. Her birinizi yakın gelecekteki kişisel başarılarınız dolayısıyla şimdiden tebrik ediyorum. İkinci hayal kurmamız gereken durum ise ülkemizi, Müslüman toplulukları, Müslüman milletleri nerede görmek istiyoruz? Bu hayaller çerçevesinde adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz."





"Kolonyalizmden kurtulma zamanı"





Afrika milletlerinin bağımsızlığına kavuştuğunu, şimdi de kolonyalizmin tortularından kurtulma zamanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Afrika'nın Müslüman halkları, gençleri olarak en temel ödevlerimizden birisi, Afrika'da asırlar boyunca süren emperyalizmin ve kolonyalizmin izlerini, tortularını kaldırıp toplumumuzdan atmaktır. Biz Türkiye olarak bütün Afrikalı dostlarımıza diyoruz ki 'Gelin el ele verelim. Hep birlikte ayağa kalkalım. Kazan-kazan prensibiyle bütün milletlerimizi dünyanın saygın milletleri haline getirelim” dedi.





"Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuştur"





Kurtulmuş, yeryüzünde adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulmasının gençlerin bir diğer hayali olması gerektiğini ifade ederek dünyada yeni bir sistemin gerekli olduğunu anlatmak için Gazze'de devam eden katliamlara bakılmasının yeterli olacağını kaydetti.





Gazze'de yaklaşık 5 aydır 30 bine yakın insanın şehit edildiğini belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurusuyla birlikte insanlık vicdanında yeni bir dönem başlamıştır. İnşallah hak yerini bulacak ve Netanyahu ve çetesi uluslararası savaş mahkemesine çıkarılarak inşallah gerekli cezayı alacaktır” diye konuştu.





Kurtulmuş, dünyanın bütün uluslararası kurumlarının yeniden yapılandırılacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"İnşallah biz de görürüz. Ama biz görmesek bile siz mutlaka göreceksiniz. Hak geldiği zaman batıl olan yok olur gider. Hakkın bu anlamda hakim olması, adaletin, iyiliğin, insanlığın ve insafın bütün dünyada hakim olması için mücadele edeceğiz. Sizin buradaki varlığınız, mevcudiyetiniz bizi ümitlendiriyor. Kendiniz için hayal kuracaksınız; ülkeniz, Afrika, İslam dünyası için, bütün insanlık için hayal kuracaksınız. Doğru, güzel ve adil bir gelecek için hayal kuracaksınız. Bazıları hayalden bahsedince sizi hayalperest olmakla suçlayabilir ancak şunu biliyoruz ki hayali olmayanın geleceği olmaz.”











