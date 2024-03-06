Hamza Dağ:100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz

'Sözümüz senettir'
Gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerin eliyle esnafın yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Hamza Dağ, pandemide bile hibe desteği ve düşük faizli ertelemeli kredi gibi imkanları esnafa sunduklarını anlatıp şöyle devam etti:
- "1 Nisan itibariyle su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 indirime gideceğiz. Beş yıl içinde yapacağımız toplam 100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz.Biz otopark yıkan değil yapan olacağız. Kemeraltı esnafının en büyük derdinin otopark olduğunu biliyorum. Yaşayan Kültürpark Projesi'yle İzmir fuarına tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Dün Mobilyacılar Çarşısı'nı gezdim. 'MODEKO'da yokuz' dediler. Karabağlar mobilyada markamız. Bu markayı sadece Türkiye değil dünya gündemine sokacak işleri yapacağız. İzmir bir kongre şehri olacak. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için modern altyapıya sahip mekanlarımızla İzmir bilim kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline gelecek. Meydan Alsancak kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Alsancak'ta istasyonu 500 metre geriye aldığımızda garın önünden yeraltı yol yapacağız. Yukarıda meydan oluşuyor. Meydanın arkasında benim yıllardır hayalini kurduğum o bölgeyi bilişim vadisi, bir inovasyon merkezi haline getireceğim. İzmir'i bilişim ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Bu sizi niye ilgilendiriyor? Çocuklarımız bilişimde bilgi sahibi. Biz onlara böyle bir alan açtığımızda başka şehirlerde iş aramak durumunda kalmayacaklar."
İş geliştirme ofisleri kurulacak
Yürüyen bir Konak yapmayı hedeflediğini anlatan Hamza Dağ, liman arkasından fuara; Basmane'ye Kapılar, Agora ve Kemeraltı'yla beraber yeşili ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarmayı hedeflediğini anlattı. İzmir'de bir büyükşehir belediye binası olmadığını söyleyen Hamza Dağ, “Bu beni kara kara düşündürüyor. Belediye binası yıkıldı. Orada güzel bir meydan oluşmaya başladı. Diğer binaları oradan çıkartmak suretiyle Konak'ta güzel bir meydanımız olsun istiyoruz. İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle küçük esnafın markalaşmasına öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın esnaf masası talebine de yanıt veren Dağ, "İlçelerde ve büyükşehirde esnaf masası iyi olur. Ama bazen oluşturulan yapı başkanla örgütler arasında bir mesafe ve bürokrasi oluşturabilir. Esnaf masası kurulsa da bu bir süre sonra bürokrasi engeline dönüşmesin istiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından soru cevap kısmı basına kapalı olarak devam etti.