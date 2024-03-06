Hamza Dağ:100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz

"1 Nisan itibariyle su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 indirime gideceğiz. Beş yıl içinde yapacağımız toplam 100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz.

Biz otopark yıkan değil yapan olacağız. Kemeraltı esnafının en büyük derdinin otopark olduğunu biliyorum. Yaşayan Kültürpark Projesi'yle İzmir fuarına tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Dün Mobilyacılar Çarşısı'nı gezdim. 'MODEKO'da yokuz' dediler. Karabağlar mobilyada markamız. Bu markayı sadece Türkiye değil dünya gündemine sokacak işleri yapacağız. İzmir bir kongre şehri olacak. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için modern altyapıya sahip mekanlarımızla İzmir bilim kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline gelecek. Meydan Alsancak kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Alsancak'ta istasyonu 500 metre geriye aldığımızda garın önünden yeraltı yol yapacağız. Yukarıda meydan oluşuyor. Meydanın arkasında benim yıllardır hayalini kurduğum o bölgeyi bilişim vadisi, bir inovasyon merkezi haline getireceğim. İzmir'i bilişim ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Bu sizi niye ilgilendiriyor? Çocuklarımız bilişimde bilgi sahibi. Biz onlara böyle bir alan açtığımızda başka şehirlerde iş aramak durumunda kalmayacaklar."