Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, megakentte kentsel dönüşüm ve yüksek kira fiyatlarına çözüm olacak dev projesini açıkladı.
Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kurum, "39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım." dedi.
Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal yardımlardan taksi sorununa kadar birçok farklı alandaki projelerini açıklayan Kurum, kira fiyatlarının düşürülmesi 100 bin kiralık konut yapacaklarını duyurdu.
"Türkiye'de bir ilk: 100 bin kiralık konut"
Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.
"Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın"
İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin iki katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. Bir yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.
Metrobüs yolunu afette acil ulaşım yolu olarak kullanacağız. Metrobüs yolunda kuzey ve güneye bağlayacağımız afet yolları olacak. Buralarda vatandaşlara yardım götürebileceğimiz ulaşım yolları olacak.