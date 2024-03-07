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Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, yüksek kira fiyatlarına karşı çözüm olacak projesini duyurdu. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek 100 bin kiralık konut yapacaklarını açıkladı. 39 ilçede gerçekleştirilecek proje ile kentsel dönüşüme giren insanların evleri yapılana kadar misafir edileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok." dedi.

00:06 - 7/03/2024 Perşembe
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Murat Kurum
Murat Kurum

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, megakentte kentsel dönüşüm ve yüksek kira fiyatlarına çözüm olacak dev projesini açıkladı.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kurum, "39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım." dedi.

Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal yardımlardan taksi sorununa kadar birçok farklı alandaki projelerini açıklayan Kurum, kira fiyatlarının düşürülmesi 100 bin kiralık konut yapacaklarını duyurdu.

"Türkiye'de bir ilk: 100 bin kiralık konut"

Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.

"Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın"

İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin iki katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. Bir yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.

Metrobüs yolunu afette acil ulaşım yolu olarak kullanacağız. Metrobüs yolunda kuzey ve güneye bağlayacağımız afet yolları olacak. Buralarda vatandaşlara yardım götürebileceğimiz ulaşım yolları olacak.


Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."


#Murat Kurum
#100 Bin Kiralık Konut
#Proje
#İstanbul
38 dakika önce
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