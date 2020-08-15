TBMM Başkanı Şentop: BAE, Filistin davasına ihanet ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 15, 2020

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