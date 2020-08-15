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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: BAE, Filistin davasına ihanet ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına, ihanet ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir" ifadelerini kullandı.


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