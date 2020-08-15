Türkiye Filistin'i yalnız bırakmaz: BAE elçisi geri çekilecek​

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a ait fırkateynin, Oruç Reis gemisine yönelik taciziyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi: “Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim önceki gün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e tacizler olursa misliyle karşılığını alacaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Limnos Fırkateyni ile Kemal Reis arasında yaşanan temasa değinerek, 'Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam edecek olurlarsa cevabını misliyle alacaklar.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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MERKEL İLE MUTABIK KALDIK

Dolayısıyla da şu anda ayın 23’üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile de bunu konuştum. Kendisinin de bizden tabii ricası, ‘Yani artık buna da söyleyecek bir şeyimiz yok ama 28’ine kadar, 23’ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar muvacehesinde daha sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim’ dediler. Mutabık kaldık.”

MEZARLARI SİLAHLA TARADILAR

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Şansölye benden sonra Miçotakis ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Miçotakis’i, bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur. Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, altına aldılar. Bunlar olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık net söylemiş oluyorum.”

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MISIR’I ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasındaki yok hükmündeki anlaşmaya ilişkin de “Bu konuda ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani ‘Burada yanlış anlaşılmalar var’ diyor. ‘Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var’ diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek” dedi.

S.ARABİSTAN’DA YANLIŞ ADIMLAR ATILIYOR

Erdoğan, “Maalesef bu süreç içerisinde Suudi Arabistan’da da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim. ‘Süratle muhatabınla da bunu görüş ve bu konuda gerekli adımlar atılsın.’ dedim” diye konuştu.

OYNAT 03:51 Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2 Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor. BiP'te paylaş

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YENİLİR YUTULUR DEĞİL

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmaya da sert tepki gösteren Erdoğan, “Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail’le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin’e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, ‘Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz” dedi.

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Türkiye yere sağlam basıyor

“Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak mı?” sorusuna Erdoğan, “Bu hafta içerisinde de bir ekonomi kurulumuzu toplamak suretiyle tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam” yanıtını verdi.

DÜNYA Yunanistan'ın tek gündemi: Oruç Reis

Baba ocağında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunu geçirmek üzere dün akşam saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Güneysu İlçe Stadı’nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00’da Rize’de düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Yarın ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak.

Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.