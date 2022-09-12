TBMM Başkanı Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül’ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir.

Siyasi tarihimizin kara lekesi #12Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz.



Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hâin ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir. REKLAM September 12, 2022

Siyasi tarihimizin kara lekesi #12Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz.



Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hâin ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 12, 2022

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