Gündem TBMM Başkanı Şentop Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül’ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül’ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsani sorunların sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsani sorunların sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim kanunu açıklaması
GÜNDEM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim kanunu açıklaması
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Türk mühendisler tasarladı: Bir benzeri daha yok.
Peskov umut yok dedi

Peskov 'umut yok' dedi

Kremlin'den 'yeni operasyon' açıklaması
Meğer Kraliçe II. Elizabeth el çantasıyla mesajlar veriyormuş

Vurgun yapan firari iş adamı Erol Aksoy davasında yeni gelişme.

​Bakan Nebati: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

​Devrim niteliğinde çalışma

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.