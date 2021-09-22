TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim kanunu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyaretinde seçim yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Haber'e konuşan Şentop, seçim yasasının genel seçimlerde uygulanabilmesi için teklifin Haziran 2022'ye kadar hazır olması gerektiğini söyledi.

"SEÇİMLERDE UYGULANMASI İÇİN..."

Şentop, "Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla normal vaktini dikkate alarak söyleyerek olursak 2022 Hazian'a kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım" dedi.

"KOMİSYONA SEVK EDERİZ"

Henüz verilmiş bir teklifin olmadığını söyleyen Şentop, "O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman şüphesiz bir değerlendirme yaparak sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması sonra genel kurul olacak" şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZER YEMİN EDECEK

Mustafa Şentop'un verdiği bilgiye göre, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de ilk oturumda yemin edecek.

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