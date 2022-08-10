TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsani sorunların sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapı

Bağımsız Milletvekili Çelebi’den CHP’li gazetecilere: Değişsen sizsiniz Sayın Öcalan dedirtiyorsunuz

Eski CHP ve Memleket Partisi vekili, şu an ise bağımsız milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, “PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!” sözleri sonrası muhalif kesim tarafından hedefe konmuştu. CHP'nin kanalı Halk TV'ye bağlanan Çelebi, “Değiştiniz” eleştirilerine karşı “Ben değil siz değiştiniz. 'Sayın Öcalan' dedirtiyorsunuz kanallarınızda.” cevabını verdi. Çelebi, bir süre sonra yayından alındı.