TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İnsani sorunların sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde konuştu.
#CANLI TBMM Başkanı Mustafa Şentop 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. https://t.co/Us28y8kLWk
#CANLI TBMM Başkanı Mustafa Şentop 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. https://t.co/Us28y8kLWk— Yeni Şafak (@yenisafak) August 10, 2022
Şentop'un açıklamalarından satır başlıkları:
İnsani sorunların sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapısıdır.
Dünyamız bugün büyük bir belirsizlik içinde.
Bugün Mavi Vatan iradesini ortaya koyuyor.