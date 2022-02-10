TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Adaylığı tartışmasına ilişkin açıklama: Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yapıyor.

#CANLI TBMM Başkanı Mustafa Şentop soruları yanıtlıyor. https://t.co/xOaTnagmEs — Yeni Şafak (@yenisafak) February 10, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma.

Beş yıl önce her şey konuşulmuş. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı.

İki dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında da var. Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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