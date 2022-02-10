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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Adaylığı tartışmasına ilişkin açıklama: Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan Cumhurbaşkanı Adaylığı tartışmasına ilişkin açıklama: Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma.

Beş yıl önce her şey konuşulmuş. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı.

İki dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında da var. Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Bu konutartışmaya kapalı

'Bu konu
tartışmaya kapalı'

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