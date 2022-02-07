Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi
YEREL GÜNDEM

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi

Akbaşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yapılan kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır." dedi.

  • Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağına dair tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda en ufak tereddüt bulunmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Akbaşoğlu, gerek Anayasa Komisyonu'nda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili yapılan müzakerelerde muhalefetin en ufak itirazı olmadığını anımsattı.

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabileceğine ilişkin hükmün açık olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Yapılan kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP'li Engin Özkoç'un Kürt sorununa ilişkin açıklamasına yönelik, 'Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza, açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Mavi Vatan ve sözde Kürt sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir' dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını, birbirlerine sus pus işareti yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız. Bu konuda milletimiz, maşeri vicdanında neyin ne olduğunu net bir şekilde görüyor. Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Hiç kimse bu aldatıcı, takiyyeci siyasete, ittifaka alet olmasın' diye konuştu. ' dedi.
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