TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erdoğan'ın adaylığı için hukuki bir tartışma yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’de aday olamayacağına ilişkin muhalefet eksenli zaman zaman piyasaya sürülen iddialarla ilgili açıklama yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek açıklamasının hatırlatılması ve bu konuya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını kaydetti.

ŞENTOP’TAN “AKADEMİK” CEVAP

Bu yöndeki iddialara 23 Nisan etkinlikleri için düzenlenen basın toplantısında cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “"Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üç değil iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Tartışmalar gereksiz. Yakın zamanda bu konuda bir makale yayımlayacağım” dedi.

REKLAM

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Siyaseten bu işin bir mantığı yok