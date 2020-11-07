TDH Genel Sekreteri Aydın'dan CHP'ye 'bölücülük' yanıtı: Fırsat verdik ama her şey yerli yerinde

CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirme kararı almıştı. Partinin adının Türkiye Değişim Partisi olacağı kesinleşirken, Sarıgül de İstanbul dahil birçok kente il başkanlarını atamıştı. 4 Ocak'ta parti tabelasını asmaya hazırlanan TDH üyeleri, CHP'yi böleceğine yönelik söylemlerle eleştirilirken, bu sözlere Türkiye Değişim Hareketi Kurucu Genel Sekreteri Hasan Aydın'dan yanıt geldi.

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"Atatürk'ün partisini bölmemek için uğraştık ama her şey yerli yerinde"

Aydın, 10 yıl önce parti kurmak düşüncesinde olduklarını ifade ederek, "O dönem 81 ilde de örgütlenmiştik, organize olmuştuk. O dönem Atatürk’ün partisinde çok ciddi bir değişim ortaya çıktı. Genel başkan gitti yerine bir genel başkan geldi. Biz de 'Atatürk’ün partisini bölmeyelim, parçalamayalım; fırsat verelim, değişiklik her zaman iyidir' dedik. Çünkü bizim ismimiz de 'Değişim' idi. 10 yıllık bir fırsat verdik. Ama bu 10 yılda geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz şey maalesef her şey yerli yerinde. Muhalefet muhalefetten memnun" diye konuştu.

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