Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kılıçdaroğlunun operasyon çekiyor dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül’ü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “operasyon çekiyorlar” diyerek eleştirmişti. Sarıgül’e yakın bir kaynak, Parti adının ‘Türkiye Değişim Hareketi Partisi’ olacağını belirterek, bitmek üzere olan genel merkez binasında 4 ocakta mesaiye başlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül’e göndermede bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar

Sarıgül'e yakın kaynak açıkladı

Geçtiğimiz ay partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atayan Musfata Sarıgül’ün, partisini ocak ayında kuracağı öne sürüldü. Milliyet Gazetesi’nden Mehtap Gökdemir'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Genel merkez binası tamamlanmak üzere

Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent’te olacak dedi.

Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
OYNAT 04:33
Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
CHP'de Muharrem İnce depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Genel merkez binasını dahi hazırladığı öne sürülen Sarıgül, 'Pandemi sürecinde parti kurmak uygun değil ancak talep var' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Twitter ordusu iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...
19 yıl önceki cinayet çözüldü

19 yıl önceki cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.
Bir ay içindebaşlayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

Biden'ın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.