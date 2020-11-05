Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, "Bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Yaşanan her felaket bir derstir ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5'inci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu' diyor. 'hala enkazlar kaldırılmadı'. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içine girilmiş olsaydı 5'inci gün enkaz altından çıkarılan yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.' ifadelerini kullandı.