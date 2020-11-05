Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül’e göndermede bulunmuştu.
Sarıgül'e yakın kaynak açıkladı
Geçtiğimiz ay partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atayan Musfata Sarıgül’ün, partisini ocak ayında kuracağı öne sürüldü. Milliyet Gazetesi’nden Mehtap Gökdemir'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, “Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz.
Genel merkez binası tamamlanmak üzere
Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent’te olacak” dedi.