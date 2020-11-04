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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Musfata Sarıgül ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’yi eleştirdi. CHP’ye operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek İnce ve Sarıgül’e göndermede bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisine yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü.

İnce'den CHP fotoğrafından kesilmesi yorumu: Bölücü kimmiş görsünler
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İnce'den CHP fotoğrafından kesilmesi yorumu: Bölücü kimmiş görsünler

Sarıgül ve İnce'yi eleştirdi

İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bir süre önce Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP’nin eski İstanbul adayı Musfata Sarıgül ile ‘Memleket Hareketi’ programını başlatan ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’ye göndermede bulundu.

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza
GÜNDEM
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza

"Sadece İnce değil"

Kılıçdaroğlu, Taha Akyol’un “İnce’den mi bahsediyorsunuz” sözlerine de “Sadece o değil” cevabını verdi. Programda Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti içindeki tartışmalar ve Millet İttifakı’nın durumu hakkında da soru yöneltildi. CHP Genel Başkanı, “İttifak adına konuşmayı doğru bulmam. İttifakı bozmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
GÜNDEM
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