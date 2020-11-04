Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisine yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü.

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Sarıgül ve İnce'yi eleştirdi

“İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bir süre önce Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP’nin eski İstanbul adayı Musfata Sarıgül ile ‘Memleket Hareketi’ programını başlatan ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’ye göndermede bulundu.

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"Sadece İnce değil"

Kılıçdaroğlu, Taha Akyol’un “İnce’den mi bahsediyorsunuz” sözlerine de “Sadece o değil” cevabını verdi. Programda Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti içindeki tartışmalar ve Millet İttifakı’nın durumu hakkında da soru yöneltildi. CHP Genel Başkanı, “İttifak adına konuşmayı doğru bulmam. İttifakı bozmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

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