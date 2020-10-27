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Gündem Sarıgülden CHP yönetimine eleştiri Ana muhalefet yerinde sayıyor
POLİTİKA

Sarıgül’den CHP yönetimine eleştiri: Ana muhalefet yerinde sayıyor

Bugün DSP’ye sunacağı istifa dilekçesiyle yeni parti hazırlıklarına başlayacak olan Mustafa Sarıgül, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Muhalefet için “yorgun” nitelendirmesini yapan Sarıgül, “Ana muhalefet yerinde sayıyor. Oylarını yükseltemiyor. CHP’de ilerleyen bir yapı yok” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Sözcü Gazetesi’nden İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

"CHP'de ilerleyen bir yapı yok"

Muhalefetin yorgun olduğunu öne süren Sarıgül, CHP’ye yönelik de eleştirilerde bulundu. Sarıgül, “Ana muhalefet yerinde sayıyor. Oylarını yükseltemiyor” dedi. Neden CHP içinde devam etmediğine de değinen Sarıgül, “CHP ile görüşlerimiz son derece farklı. CHP'de ilerleyen bir yapı yok” ifadelerini kullandı.

"Tek başlarına iktidar olamadılar"

Sarıgül, Saymaz’a yaptığı açıklamada ayrıca, CHP’de bölünme yaşanmaması için 2010 ‘da TDH'yi partileştirmediklerini belirterek, “Bir partinin oyu yüzde 20-22, iktidar partisinin oyu 45-46'larda oluyor. 1-2 puan fark olsa doğru. Bunu yapmamak için 2010'da TDH'yi partileştirmedik. CHP yeni bir rüzgar aldığı için yolu açtık ama açtığımız yolda yeteri kadar yürüyüp tek başına iktidar olamadılar” şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
OYNAT 04:33
Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
CHP'de Muharrem İnce depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Genel merkez binasını dahi hazırladığı öne sürülen Sarıgül, 'Pandemi sürecinde parti kurmak uygun değil ancak talep var' ifadelerini kullandı.


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