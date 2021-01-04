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GAZİANTEP

Televizyon izlerken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mehmet'ten acı haber

Gaziantep’te, evinde televizyon izlerken fenalaşan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Televizyon izlerken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mehmet, kurtarılamadı.
Televizyon izlerken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mehmet, kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesinde bağlı Yunus Emre Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik, evinde yemek yedikten sonra televizyon izlerken bir anda fenalaştı. Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören baba durumu 112 ekiplerine bildirdi.

  • Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri Çelik’e müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Nizip Devlet Hastanesinde bir saatlik kalp masajına rağmen kurtarılamayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Çelik’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim alınarak Nizip ilçesine götürüldü.

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