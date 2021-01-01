Gündem Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü 9 gün sonra hayatını kaybetti
BURSA

Bursa haberleri: Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü: 9 gün sonra hayatını kaybetti

Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü: 9 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, geçen hafta sokakta kalp krizi geçirdiği sırada ilk müdahalesi yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç tarafından yapılan 73 yaşındaki İbrahim Bozçayır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Bozçayır, hastanedeki 9’uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Bozçayır, hastanedeki 9’uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Bursa'da 23 Aralık’ta İznik ilçesi Beyler Mahallesi Orhan Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için aracına binmek isteyen İbrahim Bozçayır, aniden fenalaştı. Çevredekilerin hemen yanına koştuğu Bozçayır'a, bu sırada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç müdahale etti.

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9 gün mücadele etti

Sevinç, kalp krizi geçiren yaşlı adama 5 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozçayır, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bozçayır, hastanedeki 9’uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ekmek teknesini görünce çöktü kaldı: Yasal sınırın tam 13 katı alkollü çıktı
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Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
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Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı.
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Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.
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Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.
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Ekmek teknesini görünce çöktü kaldı: Yasal sınırın tam 13 katı alkollü çıktı
Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

Yeni yılın ilk günü: Meydanlar ve yollar kısıtlamadan dolayı boş kaldı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eminönü ve E-5 karayolu boş kaldı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'de başladı ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek.
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Yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar ve meydanlar boş kaldı.
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Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü.
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Eminönü Meydanı da boş kalan meydanlardan birisi oldu.
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Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı.
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Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu.
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Yeni yılın ilk günü: Meydanlar ve yollar kısıtlamadan dolayı boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde Eminönü Meydanı ve E-5 karayolu boş kaldı.


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