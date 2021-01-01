Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü: 9 gün sonra hayatını kaybetti

Bozçayır, hastanedeki 9’uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Bursa'da 23 Aralık’ta İznik ilçesi Beyler Mahallesi Orhan Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için aracına binmek isteyen İbrahim Bozçayır, aniden fenalaştı. Çevredekilerin hemen yanına koştuğu Bozçayır'a, bu sırada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç müdahale etti.

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Sevinç, kalp krizi geçiren yaşlı adama 5 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozçayır, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bozçayır, hastanedeki 9’uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF 10 Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi. Ekmek teknesini görünce çöktü kaldı: Yasal sınırın tam 13 katı alkollü çıktı Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

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