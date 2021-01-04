Gündem 40 yaşındaki mühendis koronavirüs testinde kanser olduğunu öğrenmişti Acı haber geldi
BİLECİK

40 yaşındaki mühendis koronavirüs testinde kanser olduğunu öğrenmişti: Acı haber geldi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin tanınmış ailelerinden Geren ailesi mensubu mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kutalmış, kanser olduğunu yaptırdığı koronavirüs (Covid-19) testi sonrası öğrenmişti.

Haber Merkezi İHA
Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Öğretmen Sami Geren’in oğlu başarılı mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti. İlk, orta ve lise öğrenimini Bozüyük’te tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesini başarıyla bitiren Geren, daha sonra İzmir’de özel bir fabrikada elektronik mühendisi olarak göreve başladı.

  • Şirkette başarılı çalışmalar yapan Geren’e 2 ay önce koronavirüs (Covid-19) testi sırasında kanser teşhisi konulmuştu. İki aydır devam eden tedavisi sonrasında amansız hastalığa yenik düşen Kutalmış Geren’in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç ve başarılı mühendisin cenazesinin yarın Aydın’ın Didim ilçesindeki Asli Mezarlıkta defnedileceği kaydedildi.

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