Gündem Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına polis helikopteri ile yetiştiler
VAN

Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına polis helikopteri ile yetiştiler

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan hasta için polis ekipleri seferber oldu. Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hastayla refakatçisini ilçeden alarak Van’da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Haber Merkezi İHA
Kalp krizi geçiren vatandaş polis helikopteri ile taşındı.
Kalp krizi geçiren vatandaş polis helikopteri ile taşındı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar’ı kar yağışından dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın Van’a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Zorunlu iniş yapan polis helikopterinden ilk görüntüler
OYNAT 01:05
Zorunlu iniş yapan polis helikopterinden ilk görüntüler
Nazımiye'de, sabah saatlerinde, görev nedeniyle havalanan polis helikopterinden bir süre sonra arıza uyarısı verildi. Pilot, uyarıyla birlikte en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopteri köydeki boş alana indiren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ile inceleme için teknik ekip sevk edildi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hastayla refakatçisini ilçeden alarak Van’da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekipleri, ambulansla hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İstanbul'da 'kartal göz'lü polis helikopteri koronavirüs denetiminde: Tedbirlere uymayanları havadan tespit ediyor
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İstanbul genelinde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini arttırdı. Salgınla mücadeleye destek veren polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri sosyal mesafe, hijyen ve maske konuları başta olmak üzere salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili kontroller yapıyor.
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Meydanlar, parklar, toplu taşıma araçları, iş yerleri gibi insanların yoğun bulunduğu her noktada tedbirlere uymayan vatandaş ve işletme sahipleri uyarılıyor gerekli durumlarda ceza kesiliyor.
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Emniyet teşkilatında önemli bir yeri olan özellikle operasyonlarda etkin şekilde görev alan polis helikopterleri koronavirüs salgınıyla mücadelede de görev alıyor.
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Karadan ve denizden yapılan denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de destek veriyor.
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Üzerinde kartal gözü olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir kamera bulunan helikopterler, kent genelinde uçuşlar yaparak denetimlere katılıyor.
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Belirli aralıklarla Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterleri İstanbul'un işlek ve hareketli noktaları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor.
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Helikopterde bulunan polis ekipleri bir yoğunluk ya da tedbir ihlali tespit ettiklerinde karada ya da denizde bulunan polis ekiplerine bilgi aktarıyor. Polis ekipleri de o noktayla ilgili çalışma yapıyor.
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İstanbul'da 'kartal göz'lü polis helikopteri koronavirüs denetiminde: Tedbirlere uymayanları havadan tespit ediyor
İstanbul'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte denetimlerini de arttıran emniyet ekiplerine polis helikopterleri de destek veriyor. Kentin işlek noktaları uçuş yapan helikopterde bulunan "kartal gözü" olarak bilinen özel kamerayla kayıt alınıp, herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde karadaki ya da denizdeki ekiplere haber veriliyor.


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