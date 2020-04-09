Gündem Terör örgütlerine karşı yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleşti
ANKARA

Terör örgütlerine karşı yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleşti

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele kapsamında yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında, "Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu olmadığını belirtti.

Soylu, "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri

Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi.

  • Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." ifadelerini kullandı.

"Günde 10 milyon maske dağıtılıyor"

Soylu, "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak." bilgisini verdi.

  • Soylu: "Şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışında." dedi.

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