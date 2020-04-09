Teknoloji Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor
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Savunma sanayisindeki tecrübeler sağlık sektörüne aktarılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Savunma sanayisi geniş testleri ve kalifikasyon süreçlerini gerektiren bir alan. İnsan hayatının çok önemli olduğu sağlık sektöründe de aynı süreçler hassasiyetle uygulanarak hızla sahaya ürün verilmesi mümkün olacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ventilatör üretiliyor.
Ventilatör üretiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını belirterek, "Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında, savunma sanayisinde kazanılan tecrübeyi sağlık alanına da taşıdıklarını bildirdi.

Savunma sanayisinde kazanılan yetenek ve teknolojilerin başka alanlara aktarılmasının uzun süredir gündemlerinde olduğuna işaret eden Demir, bu kapsamda ASELSAN'ın birkaç yıl önce sağlık alanında teşebbüslere başladığını hatırlattı.

Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde acil ihtiyaç olarak gündeme gelen solunum cihazı konusunda "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bir katılımcısı olan ASELSAN'ın diğer ortaklarıyla beraber faaliyet yürüttüğünü, yerli ve milli bir tasarımı hayata geçirmek üzere çalıştığını aktardı.

AA
arşiv

Üzerinde çalışılan başka ürünler de var

Cihazların hızlı bir şekilde seri üretime geçeceğini vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayisi geniş testleri ve kalifikasyon süreçlerini gerektiren bir alan. İnsan hayatının çok önemli olduğu sağlık sektöründe de aynı süreçler hassasiyetle uygulanarak hızla sahaya ürün verilmesi mümkün olacak. Solunum cihazı buna ilk örnek. ASELSAN bünyesinde çalışılan başka ürünler de var. Onlar da ürün olarak ortaya çıktığında ve seri üretimi başladığında duyurulacak. Savunma sanayisindeki diğer şirketlerde de oluşan benzer kabiliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz."

Demir, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, "Şu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza böyle bir desteği verebilmek bizim için sevinç ve gurur kaynağı. Onlara da teşekkür ediyoruz, fedakarlıklarını unutmuyoruz, alkışlarımız onlar için. Millet olarak bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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