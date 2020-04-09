Vali Yerlikaya'dan alkışlanacak hareket: 'Çocuklarım aç' diyen anneyle görüştü, yardım gönderdi

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail N.'nin Twitter hesabından “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen kadına “Geber” yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

OYNAT 01:00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'çocuklarım aç' diyen anne ile görüştü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N.'nin tepki çeken paylaşımında bulunduğu kadını telefonla arayarak destek verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Hem Bakanlık hem valilik açıklama yaptı: Vatandaşa hakaret eden müdür görevden alındı

"Tahkikat yapılmıştır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan "İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

"Kimsenin ayrımcılık yapmasına şzşn vermeyeceğiz"

Yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha sonra ise o aile ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden bir bölümü Twitter hesabından yayınlayan Vali Yerlikaya, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz.." notunu düştü.