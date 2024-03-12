Teröre karşı mücadelemiz milli şahlanıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunların sürdüğünü belirterek "Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak tüm bu oyunları ve tuzakları bozdu" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek ramazan ayını tebrik etti. Sınır içinde, sınır ötesinde milletin huzuru için vazife yürütenler bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Sayılarını milyonlarla ifade edebileceğimiz askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucumuza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabb'im, hepsini de korusun, muhafaza etsin, ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

ASKER MİLLET VASFINI GÖSTERDİK

Erdoğan, 15 Temmuz'da, bu ülkenin erkeği ve kadınıyla yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebildiğini gördüklerini belirterek, "Tarihçiler, milletlerin öne çıkan vasıflarını anlatırken bizim için 'asker millet' tespitini yaparlar. Gerçekten de binlerce yıllık millet tarihimiz ve 2 bin 200 yılı aşkın devlet geleneğimiz boyunca bu vasfımızı hep gösterdik. Bu vasfımızı hiçbir zaman kaybetmedik" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

GERÇEK ANLAMDA BAĞIMSIZ OLDUK

"Yakın geçmişimizde PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele de esasen milli bir şahlanıştı. Son 21 yılda biz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayiine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik. Çevrenizde yaşananları görüyorsunuz. Şayet siyasetiyle, ekonomisiyle, savunma sanayiyle, sosyal yapısıyla güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar. Vatan topraklarınızı korumanın ve o sınırlar içinde güvenle yaşamanın yolu, her bakımdan güçlü olmaktan geçiyor. Cumhuriyet'imizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla, kaosla, vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik."

Erdoğan, son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için terör ve darbe girişimlerinin de aralarında olduğu oyunlar oynandığına dikkat çekerek, "Hamdolsun milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak tüm bu oyunları ve tuzakları bozdu" diye konuştu. Erdoğan, mevcut sıkıntılara vurgu yaparak şunları kaydetti:

ÜSTESİNDEN GELİRİZ

"Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü, sadece irade, plan ve vakit işidir. Çünkü biz, bir ülkenin programlarını hayata geçirebilmesi için gereken ilk şarta, yani huzur ve güven iklimine, siyasi istikrara, sosyal barışa sahibiz. Türkiye'ye diz çöktürerek ülkemizi yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları tabii ki hiç bitmeyecektir. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir."

Ramazan’da 21 şehre ziyaret

AK Parti, 31 Mart seçimlerine ilişkin saha programını Ramazan ayına göre yeniden dizayn etti. Bu çerçevede adaylar ve milletvekilleri katılacakları programlarla iftardan sahura kadar sahada vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayında seçime kadar 21 ili daha ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, bu hafta Şırnak, Mardin, Konya, Erzurum ve Van’la mitinglerine devam etmesi bekleniyor.

AK Parti ‘vefa buluşmalarını’ da sıklaştıracak. Bu kapsamda, eski teşkilat üyeleri unutulmayacak, ev, hastane, huzurevi, şehit yakını ve gazi ziyaretleri gerçekleştirilecek. Sahura kadar seçim çalışmalarını sürdürecek olan AK Parti teşkilatları deprem illerini de unutmayacak. Deprem illerine özel Ramazan programları hazırlanacak. Sevgi evlerinde kalan çocuklar ve gençlerle, öğrenci yurtlarındaki gençlerle de sahur ve iftar programları düzenlenecek.

AK Parti’de Ramazan boyunca ‘Biz büyük bir aileyiz’ başlığı altında sandık bazlı ev toplantıları gerçekleştirilecek. Mahalle bazlı üye ziyaretleri yapılacak. Mahallelerde her gün en az 5 ev toplantısı yapılarak önceki dönemlerdeki tüm teşkilat üyeleri ziyaret edilecek.

İftarda elçilere Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de dini azınlık cemaatlerinin liderleri ile Türkiye’de görev yapan 137 büyükelçi ile gelenekselleşen iftarda buluşacak. 15’incisi düzenlenecek iftarda, kabine üyeleri ile AK Parti MKYK üyeleri de bulunacak. Davetlilere, dünya barışı ve terörle mücadelede birlik beraberlik mesajı verilecek. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına güçlü bir şekilde dur denilecek. Erdoğan geleneksel iftarda ırkçılık, ayrımcılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi akımların veba gibi yayıldığı bir dönemde dünyaya barış çağrısında bulunacak.







